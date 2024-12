“Lula está no comando e tem que desejar sorte a ele”, diz Gusttavo Lima

O cantor Gusttavo Lima afirmou, em entrevista ao programa “PODK Liberados”, apresentado pelos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF) na RedeTV!, que, como o presidente Lula está no comando do país, é preciso desejar “toda sorte” a ele. “Se der errado o governo dele, nós estamos, ó…”, acrescentou o sertanejo, fazendo um gesto em que bate com a palma da mão no outro punho cerrado.

Logo antes dessa declaração, Kajuru havia relatado que Lula teria ouvido de outras pessoas que os cantores Leonardo e Gusttavo Lima teriam “ódio” por ele. A entrevista será exibida no próximo domingo à noite.

Kajuru é presidente da CPI da Manipulação de Resultados e Apostas Esportivas do Senado.

“Tenho as minhas convicções, as minhas ideologias, as coisas que o meu pai e a minha mãe me ensinaram. Tenho as minhas preferências e está tudo bem, os meus princípios, nada muda. Mas não é por causa disso que eu vou torcer para que o governo dê errado”, disse Lima, em trecho antecipado ao Radar.

“Não pode dar errado. Se der errado, vai dar errado para todo mundo. Estamos na democracia. Ganhou, maravilha, estamos aqui para apoiar. Pô, fazer merda, nós vamos ser os primeiros a cobrar. A gente não é oposição. A gente está no mesmo barco e, se afundar, afunda todo mundo”, acrescentou.

Publicidade