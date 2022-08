Lula e Temer finalmente se encontram e conversam na posse de Moraes

Sentados lado a lado na primeira fileira do plenário do TSE, nas cadeiras reservadas aos ex-presidentes da República, Lula e Michel Temer finalmente se encontraram e aproveitaram para conversar durante alguns minutos durante a solenidade de posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que acontece nesse momento.

Do lado esquerdo do petista, estão sentados os ex-presidente José Sarney e Dilma Rousseff — que não olhou na cara de Temer, seu ex-vice, que assumiu seu posto com o impeachment de 2016.

Os quatro ex-chefes do Palácio do Planalto estão sentados de frente para o presidente Jair Bolsonaro, posicionado ao lado do presidente do TSE, Edson Fachin.