Lula e Alckmin se reúnem em Natal com grupo de governadores do Nordeste

Lula e Geraldo Alckmin chegaram há pouco a um hotel de Natal para participarem de uma reunião do Consórcio de Governadores do Nordeste, que tem como anfitriã a governadora do Rio Grande do Norte, a petista Fátima Bezerra.

O grupo, vale lembrar, foi o principal alvo dos bolsonaristas durante a CPI da Covid-19, nas tentativas para desviar o foco dos malfeitos do governo Bolsonaro no enfrentamento à pandemia.

Depois do encontro, o petista e seu candidato a vice participarão com Fátima, candidata à reeleição, de um evento político na Arena das Dunas, construída para a Copa do Mundo de 2014.