Lula diz que imposto de até 8% sobre herança no Brasil é “nada”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que o imposto sobre herança no Brasil, cuja alíquota varia de 2% a 8% a depender dos estados e do Distrito Federal, é “nada” e, por isso, não há estímulo à doação de patrimônio para entidades com função social.

O petista deu a declaração durante a cerimônia de celebração dos dez anos de atividades do campus Lagoa do Sino da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em Buri (SP). O campus foi criado após o escritor Raduan Nassar doar o terreno de uma fazenda sua. O autor participou do evento do governo.

“Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda desta, se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. (Como lá) o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para universidade, para instituto, para laboratório, para fundações”, afirmou o presidente.

Lula prosseguiu: “Aqui no Brasil você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Então, a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dela.”