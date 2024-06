Lula diz que afastará ministro se investigação de corrupção avançar no STF

O presidente Lula disse, nesta quarta, que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, será afastado do cargo se a investigação da Polícia Federal, que resultou no indiciamento do auxiliar, avançar na PGR e no STF.

Juscelino foi indiciado recentemente por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa num caso sobre suposto desvio de verbas de emenda parlamentar. A investigação envolve repasses para Vitorino Freire, cidade comandada pela irmã do ministro Luanna Rezende. O ministro afirma que é inocente.

“Há um pedido de indiciamento da Polícia Federal, que tem que ser aceito pelo Moraes ou pelo PGR, que ainda não discutiu. Eu, como fui vítima de calúnia, não tive presunção de inocência. Eu disse ao Juscelino: ‘a verdade só você sabe’. Se o procurador indiciar você, você sabe que tem que mudar de posição”, disse Lula.