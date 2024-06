Lula diz a chefe da CNI que MP está morta: “será retirada ou devolvida”

O chefe da CNI, Ricardo Alban, afirmou em almoço na sede da bancada ruralista nesta terça que havia conversado pouco antes com Lula e, segundo o próprio presidente, a MP do PIS/Cofins “será retirada ou devolvida”.

Aos integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), o industrialista disse ter ouvido do petista que “o assunto PIS/Cofins não volta para o Congresso”.

Na segunda-feira, pegou mal entre as demais entidades do setor produtivo a declaração de Alban amenizando o tom em relação ao governo federal e defendendo um “caminho para boa convergência”.

No almoço da FPA nesta terça, o chefe da CNI disse saber que sua fala sobre a relação com o Planalto no contexto da MP do PIS/Cofins não era “tão contundente” quanto os parlamentares gostariam e pediu que esperassem mais um ou dois dias para conferir que resposta o Executivo daria à revolta generalizada contra a proposta.