Lula deveria gravar um vídeo para encerrar teorias sobre sua saúde

Desde que a nova internação de Lula veio a público, na madrugada de terça, boatos se multiplicam nas redes lançando todo tipo de teoria sobre o estado de saúde do presidente. Lula, aos 79 anos, precisou se submeter a um procedimento para drenar um hematoma na cabeça.

Desde então, deu-se início a uma série de eventos tendo o médico Roberto Kalil Filho e equipe como protagonistas dos anúncios em relação ao avanço do estado clínico do petista. As notas oficiais do hospital e as coletivas do médico sempre destacaram que o presidente está bem, apenas seguindo regras aplicadas a todo paciente que é monitorado num protocolo de UTI.

Todo o falatório oficial sobre a condição de saúde de Lula não serviu para eliminar as especulações. Lula tem ao seu lado a primeira-dama Janja e um fotógrafo oficial da Presidência. Janja usou as redes sociais para falar do marido, mas nenhuma imagem de Lula foi divulgada.

A situação já causa incômodo em aliados do petista. “Se Lula está falante, brincalhão e ativo, por que não gravou um vídeo e divulgou nas redes? Seria um passo simples e efetivo para acabar com as especulações sobre seu verdadeiro estado de saúde”, diz um parlamentar da base governista.

É certo que o presidente tem direito a não se expor dessa forma, se assim desejar. Mas o atual modelo de comunicação implementado em torno de sua nova temporada no hospital não tranquiliza o país.

