Lula anuncia substituto de Jaques Wagner na liderança do governo no Senado

O presidente Lula anunciou, nesta quinta-feira, 17, que o senador Otto Alencar (PSD-BA) será o sucessor temporário do senador Jaques Wagner (PT-BA) na liderança do governo no Senado. O petista precisará se ausentar de suas funções por um período entre 30 e 45 dias devido a uma cirurgia no tornozelo esquerdo.

“Eu quero dizer pra vocês que já escolhi o companheiro Otto para suceder o companheiro Wagner na liderança do governo no Senado, porque o Otto tem sido um parceiro extraordinário do nosso governo”, disse o presidente.

Segundo Wagner, o procedimento não o impedirá de continuar trabalhando remotamente, podendo participar das reuniões de Comissões e do Plenário da Casa.

A substituição foi anunciada durante a cerimônia de anúncios de investimentos do governo federal para a educação na Bahia, nesta quinta-feira, em Salvador. Estiveram presentes também o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT-BA), e o ministro da Educação, Camilo Santana.

Continua após a publicidade