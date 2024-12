Luciano Szafir vai interpretar o Rei Salomão no teatro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ator Luciano Szafir será protagonista da peça O Conto do Rei — Biografia Multimidia do Rei Salomão.

O espetáculo vai contar a historia do Rei Salomão sob um prisma financeiro e geopolítico. A peça incorpora projeções de hologramas em 3D, com o elenco principal contracenando com atores coadjuvantes em projeção.

A produção vai combinar teatro, tecnologia e interatividade para criar uma experiência imersiva para o público. A temporada terá 52 apresentações e estimativa de 52.000 espectadores.

A temporada, ainda sem data de estreia, vai correr o eixo São Paulo – Rio de Janeiro, seguida por uma circulação por Campinas, Belo Horizonte, Cuiabá, Brasília, Goiânia e Campo Grande.

