Luciano Hang e o ajudante de ordens de Bolsonaro no Alvorada

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

A transmissão da TV Brasil mostrou há pouco uma entrevista com Jair Bolsonaro. Ao fundo, o empresário Luciano Hang desfilou com o ajudante de ordens do presidente, Mauro Cid.

Hang e o próprio Cid são citados nas investigações da Polícia Federal que levaram Alexandre de Moraes a ordenar buscas contra oito empresários bolsonaristas há algumas semanas.

O presidente fez questão de convidar os oito alvos do STF para o 7 de Setembro.