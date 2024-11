Livro reúne receitas em parceria com mulheres empreendedoras do Maranhão

Em celebração ao Dia do Empreendedorismo Feminino, que aconteceu em 19 de novembro, a marca produtora de alimentos Quero lançou um e-book com 26 receitas de doces e salgados. O projeto prometeu criatividade nos pratos, com a ideia de mostrar como é possível inovar com itens versáteis, sendo um guia para pratos diversificados.

O livro foi planejado em parceria com empreendedoras do estado do Maranhão, como forma de exaltar a importância das mulheres na construção e gestão de seus negócios.

Luana Sá, head de comunicação e marketing da Kraft Heinz Brasil, grupo que engloba a Quero, ressaltou o caráter inspirador do projeto.

“Queremos que nossas consumidoras se sintam inspiradas e apoiadas em suas jornadas e que contem com a marca para o fortalecimento de seus empreendimentos. O lançamento do e-book é mais um passo para tudo que podemos construir junto dessas mulheres potentes”, afirmou.

O livro pode ser acessado através deste endereço: https://drive.google.com/file/d/12Szy9os89GuYZhHEtbAPxK3RjjHGv2rq/view.