Simone Tebet lançará livro em SP, RJ e em Brasília

Um dos personagens que figuram na galeria de imagens do livro de Simone Tebet, Baleia Rossi foi o primeiro cacique a conferir, nesta terça, a obra que será lançada pela ministra do Planejamento nos próximos dias.

O voo das borboletas, Editora Amarilys, narra a trajetória de Simone pela política, suas vivências em campanhas e experiências acumuladas ao longo de seguidos mandatos em diferentes cargos.



“Simone Tebet não apenas compartilha suas experiências, mas oferece um verdadeiro guia de inspiração para as mulheres que sonham em transformar suas próprias realidades. Este livro é muito mais do que uma biografia – é um convite à ação”, diz o enunciado da obra.

O presidente nacional do MDB aparece na obra em imagens quando oficializou a candidatura presidencial da ministra pelo MDB e durante o debate realizado pela Band em 2022.

Continua após a publicidade

A primeira noite de autógrafos está marcada para o dia 25, na Livraria Martins Fontes (18h30), em São Paulo. Depois, a ministra lançará a obra em Brasília, no dia 27, na Biblioteca do Senado (18h), e no Rio, na Livraria Travessa do Shopping Leblon, em 2 de dezembro (18h30).