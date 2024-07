Livro de cientistas políticas analisa vivências de mulheres em eleições

As doutoras em ciência política Malu Gatto (University College London) e Débora Thomé (Fundação Getúlio Vargas) vão lançar em breve o livro “Candidatas: os primeiros passos das mulheres na política do Brasil”, publicado pela FGV Editora.

Com base em 188 entrevistas com 102 candidatos (79 candidatas e 23 candidatos) e dados oficiais do TSE, a obra parte da literatura acadêmica para analisar as vivências de mulheres negras, brancas, jovens, idosas, de todas as regiões do país e de todos os partidos.

Haverá eventos de lançamento na Livraria Quixote, em Belo Horizonte, na próxima segunda-feira, 29; na Livraria do Glauber, em Salvador, em 7 de agosto; e na Janela Livraria, no Rio de Janeiro, em 24 de agosto.

Dividido em dez capítulos, o livro tem 200 páginas e aborda a decisão de se candidatar, a escolha e relação com o partido, a campanha, a violência política, os momentos pós-eleição e o que ocorre quando elas são eleitas.

A publicação intercala experiências de nomes mais conhecidos com os das mulheres entrevistadas, a maioria candidatas de primeira viagem. Os exemplos ajudam a explicar a forma como as mulheres dão esses primeiros passos em suas carreiras políticas.