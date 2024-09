Livro aborda casos de corrupção na cúpula da PM do Rio

A Matrix Editora lança, em novembro, o livro Oficiais do Crime. A obra é escrita por um ex-policial do Rio — cuja identidade é mantida em anonimato, por questões de segurança — contando como funciona a corrupção no andar de cima da Polícia Militar.

“Oficiais do Crime é uma imersão profunda e devastadora nas entranhas da Polícia Militar do Rio de Janeiro, onde a corrupção comandada pelas altas patentes corrói a integridade de uma instituição fundamental para a segurança pública, fazendo com que a elite do comando se torne parte de uma organização criminosa tão perigosa quanto as facções que deveria combater”, diz a obra.

O livro nasceu do sentimento de indignação de um ex-policial diante de diversos casos de corrupção que são abafados diariamente.

Além disso, destaca a grande diferença na maneira como os comandantes tratam casos de corrupção, desvios de conduta e outros crimes graves envolvendo oficiais de um lado e os praças (policiais de baixa patente, como sargentos, cabos e soldados) de outro.

“O livro expõe os esquemas, as traições e os crimes cometidos por aqueles que juraram proteger a sociedade, mas que, na verdade, se aliam ao crime para garantir privilégios e poder”, diz um trecho da obra.