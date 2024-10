Lide inaugura unidade no Panamá, o 21º escritório do grupo fora do país

O Lide de João Doria anunciou, nesta segunda, a inauguração de seu escritório no Panamá. A 21ª unidade do Grupo de Líderes Empresariais fora do país será comandada pelo empresário André Bianchi, sócio-fundador da Global Networking, que, desde 2013, atua com missões empresariais no Vale do Silício, Orlando e Miami, nos Estados Unidos, além de Israel, China e Panamá.

O empresário também é diretor de Relações Internacionais da Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital, diretor do Comitê de Tecnologia e Inovação da ABE Panamá e cofundador e diretor institucional da The Hub Brazil no Panamá.

“O Panamá, com sua localização geográfica e status de hub de negócios, é a porta de entrada ideal para empresas brasileiras interessadas em expandir para mercados latino-americanos”, diz Bianchi.

“O Panamá tem se consolidado como hub estratégico das Américas, e o Lide Panamá chega para ser uma peça-chave nesse ecossistema de negócios”, diz o presidente do Lide, João Doria Neto.