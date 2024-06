Lide inaugura em setembro nova unidade na Índia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Lide de João Doria vai inaugurar em setembro uma nova unidade do grupo, em Mumbai, na Índia, com foco nos setores de ciência e tecnologia, saúde e no agronegócio.

Trata-se da 16ª unidade internacional do grupo empresarial. Além da Índia, Austrália, Paraguai, Inglaterra, França, Arábia Saudita, Orlando, Israel, Dubai, República Dominicana, Portugal, Nova York, Alemanha, Argentina, China, Itália e Austrália têm sedes do Lide.