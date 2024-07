Lewandowski se reúne com Consórcio Nordeste para debater segurança pública

O ministro Ricardo Lewandowski participa nesta quarta-feira da abertura da reunião da Câmara Técnica de Segurança Pública do Consórcio do Nordeste, no Palácio da Justiça, em Brasília.

O evento está marcado para as 9h e contará com a presença de governadores e secretários de Segurança Pública dos nove estados nordestinos: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Segundo o MJSP, a iniciativa tem como objetivo articular ações integradas e a definir estratégias conjuntas para enfrentar os desafios da criminalidade e da violência que afetam os estados da região.

“Entre as pautas prioritárias do grupo, estão a valorização do profissional de segurança pública, o aumento de investimento em tecnologia para o enfrentamento às organizações criminosas, além do fortalecimento das políticas públicas voltadas para o combate à violência contra a mulher”, informou a pasta.