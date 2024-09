Lewandowski se encontrará com lideranças indígenas nesta quarta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, receberá, nesta quarta-feira, lideranças da etnia indígena Munduruku, em Brasília. O encontro foi marcado para uma discussão sobre as principais demandas do grupo e para tratar sobre as políticas de proteção e segurança pública dos territórios ocupados pelos indígenas dessa etnia.

Acompanhado da secretária de Acesso à Justiça, Sheila de Carvalho, o ministro se encontrará com o grupo às 16h30, no Salão Modular do Palácio da Justiça, que fica na Esplanada dos Ministérios. A reunião está aberta para a imprensa.