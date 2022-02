Leia a íntegra do discurso de Edson Fachin no TSE

Edson Fachin assumiu nesta terça o comando do TSE. O ministro fez um duro discurso contra os ataques ao sistema eleitoral protagonizados por Jair Bolsonaro e apoiadores do governo. Leia a íntegra do pronunciamento do novo chefe da Justiça Eleitoral:

Agradeço, genuinamente honrado, as ilustres presenças nesta sessão.

Assumo a honrosa posição de Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. São mais de trinta

anos de Estado de Direito democrático à luz da Constituição de 1988; governos e governantes

sucederam e foram sucedidos; alçamos a maturidade democrática nessas três décadas com

enorme ganho institucional.

Nada obstante, assumo essa função atento, de imediato, aos árduos desafios da hora que

vivemos. Nela, a esperança nos move em direção à cooperação pacífica entre as instituições;

cumpre-nos, assim, preservar o patamar civilizatório a que acedemos e evitar desgastes

institucionais. Esse patamar a que acedemos é, dentro do marco constitucional, um direito

inalienável do povo. Dele retroceder é violar a Constituição.

Cumpre, assim, agregar a sociedade pelo bom exemplo. A tolerância, a disposição para o

diálogo e o compromisso inarredável com a verdade dos fatos afloram no povo quando,

primeiramente, constituem faróis para o labor diário das autoridades de todas as esferas. Aos

líderes e às instituições, portanto, toca repelir a cegueira moral e incentivar a elevação do

espírito cívico e as condutas de boa-fé que abrem portas ao necessário comportamento

respeitoso e dialógico.

Há muitos desafios a serem enfrentados. Menciono alguns deles.

O primeiro desafio é proteger e prestigiar a verdade sobre a integridade das eleições

brasileiras.

O Tribunal Superior Eleitoral tem indisputado histórico de excelência de organização e

realização de eleições seguras, corpo técnico multitudinário e capacitado, legitimidade

constitucional em suas atribuições, e desenvolve Programa de Enfrentamento à

Desinformação estruturado e em pleno funcionamento.

Este Tribunal comunga os seus afazeres com tribunais regionais, juízas e juízes eleitorais,

servidores, funcionários e colaboradores que atuam na Justiça Eleitoral que completa 90 anos

de existência e 25 anos de urnas eletrônicas, com eleições íntegras e confiáveis.

O segundo desafio é o de fortificar as próprias eleições, as quais, como se sabe, constituem a

ferramenta fundamental não apenas a garantir a escolha dos líderes pelo povo soberano, mas

ainda para assegurar que as diferenças políticas sejam solvidas em paz pela escolha popular. A

democracia é, e sempre foi, inegociável.

A democracia, casa acolhedora do plural, tem espaço suficiente para todas as cosmovisões.

Estende liberdades a todas e todos: o conservador democrata, o liberal democrata, o

progressista democrata e o centrista democrata, independentemente das diferentes

convicções que levam no coração, preservarão, juntos, a prerrogativa constante à correção de

rumos, que a rigor corresponde a não desistir de melhorar o país.

A estabilidade democrática, nesse contexto, só é possível à vista de um comprometimento

integral, a unir a sociedade e seus inúmeros atores em uma aliança forjada sobre o solo firme

da reciprocidade.

O terceiro desafio, e que transcende a Justiça Eleitoral, é o respeito ao escore das urnas; mais

do que reconhecer a dignidade do outro, é também proteger o avanço civilizatório.

E é assim que, em nosso país, por meio das seguras urnas eletrônicas, as eleitoras e os

eleitores decidem, em conjunto, a pilotagem do futuro e a escolha dos líderes e da orientação

geral das políticas públicas.

A transparência das atividades governamentais, a probidade, a responsabilidade dos governos,

na gestão pública, o respeito aos direitos sociais e a liberdade de expressão e de imprensa são,

não por acaso, componentes fundamentais do exercício da democracia (Carta Democrática

Interamericana, art. 4º).

Nos ambientes democráticos, é forte a imbricação existente não apenas entre liberdade de

expressão e democracia, mas, também, entre liberdade de imprensa e formação da vontade

popular.

Paz e segurança nas eleições em 2022, eis o que almejamos.

Quem é da paz diz não à violência de gênero e de todas as suas formas, não à misoginia, não à

homofobia, e clama: sim à dignidade, à liberdade, aos direitos fundamentais, aos deveres

essenciais de cada pessoa, da família e da própria sociedade constitucional: livre, justa e

solidária.

Quem almeja a paz, portanto, também reconhece o papel da imprensa livre e efetivamente

respeitada em todas as suas prerrogativas, na garantia do pluralismo democrático.

Nosso quarto desafio é o combate à perniciosa desconstrução do legado da Justiça Eleitoral.

Seremos implacáveis na defesa da história da Justiça Eleitoral. Calar é consentir.

Dentro de seu campo de atuação, a Justiça Eleitoral, ao longo de seus 90 anos, tem

assegurado, com reconhecida excelência, a higidez de mecânicas elementares para o

processamento pacífico dos dissensos coletivos, na escolha de representantes do povo e,

assim, para a manutenção da estabilidade político-social.

Há que se respeitar, desse modo, a dimensão de sua grandeza histórica, extraída do seu

longevo papel de agente da paz e garante fiel do poder e da voz das cidadãs e dos cidadãos,

dos tempos das urnas de lona à era do voto eletrônico, referendado por especialistas

independentes e por diversas instituições públicas como um paradigma de integridade para

todo o mundo. Há que se levar a história a sério.

A Justiça Eleitoral é, para todos os efeitos, ao lado das instituições constitucionais, incansável

fiadora da democracia e limite às alternativas opressoras do passado. Dentro desse contexto,

as investidas maliciosas contra as eleições constituem, em si, ataques indiretos à própria

democracia, tendo em consideração que o circuito desinformativo impulsiona o extremismo.

O Brasil merece mais. A Justiça Eleitoral brada por respeito. E alerta: não se renderá.

Cumprir a Constituição da República se impõe a todos: o Brasil é uma “sociedade fraterna,

pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna

e internacional, com a solução pacífica das controvérsias”.

Diante desses desafios, há, por isso mesmo, urgências inadiáveis.

É urgente e imprescindível: a união de atores comprometidos com o sistema democrático, a

fim de preservar, mediante suas vozes, o protagonismo da verdade no sistema informativo.

Impende preservar a união e a concórdia, recusando, a todo o custo e por todos os meios

legítimos, as armadilhas da pirataria informativa.

A desinformação não tem a ver, apenas e tão somente, com a distorção sistemática da

verdade, isto é, com a normalização da mentira. A desinformação vai além e diz também com

o uso de robôs e contas falsas, com disparos em massa, enfim, com todas as formas de

comportamentos inautênticos no mundo digital. Diz, mais, com a insistência calculada em

dúvidas fictícias, bem ainda com as enchentes narrativas produzidas com o fim de saturar o

mercado de ideias, elevando os custos de acesso a informações adequadas.

Por isso mesmo, parece-nos igualmente urgente e imprescindível cessar o esgarçamento dos

laços sociais. Uma sociedade quista em comunhão não pode – simplesmente não pode! –

flertar com o rompimento.

Continua após a publicidade

Atenta às suas responsabilidades constitucionais e democráticas, a Justiça Eleitoral, como

instituição responsável pelo processamento pacífico das diferenças políticas, tem um papel

específico a desempenhar: cabe-lhe acudir a verdade escrutinada e, com ela, promover a

tolerância.

A tolerância, isto é, o exercício de reconhecer a dignidade alheia é, como se sabe, um

elemento indispensável para a harmonia social. Invoca, nesse sentido, a ideia de que pessoas

são iguais em dignidade e que, por isso, não se podem anular.

Estamos sempre abertos ao diálogo e aos aprimoramentos. As portas estão abertas desde há

muito à sociedade civil, aos partidos políticos, às entidades de classe, às Universidades, à

ciência, às pesquisadoras e aos pesquisadores e acadêmicos, às lideranças empresariais e de

trabalhadores, às pessoas e às instituições em geral, ao Ministério Público, à advocacia, às

defensorias públicas, à Polícia Federal, às Forças Armadas, e a todas e a todos que tenham fé

na democracia.

Refiro-me agora, em síntese, às principais diretrizes.

Anuncio, nesta oportunidade, uma síntese daquilo que a gestão irá primar: pela transparência

e pela defesa da integridade do processo eleitoral; pela primazia do diálogo nas relações

interinstitucionais, inclusive perante a comunidade eleitoral internacional; pela formação de

alianças estratégicas, com entidades genuinamente interessadas na perpetuidade do

patrimônio democrático; pela prevalência do clima de paz e tolerância na esfera pública; pela

prevenção do conflito e de todas as formas de violência política; pelo respeito à dignidade e às

potencialidades das autoridades técnicas e profissionais do honroso corpo de servidores da

Justiça Eleitoral; pelo aperfeiçoamento constante dos serviços prestados, mediante a revisão

de processos de auditoria e mapeamento de vulnerabilidades; pela inclusão e pela diversidade,

em ordem a universalizar o acesso à democracia; pelo combate a formas violentas de

expressão política; e pela eficiente administração dos recursos humanos, tecnológicos,

patrimoniais e financeiros do Tribunal Superior Eleitoral.

A partir de hoje, entra em curso o Programa de Fortalecimento Institucional da Justiça

Eleitoral. Estamos instituindo a Comissão de Combate ao Racismo; igualmente, amanhã

instalaremos o Núcleo de Inclusão e Diversidade. Teremos a honra de continuar com o

programa “TSE Mulheres”. Também manteremos e apoiaremos os setores, os grupos e as

comissões de acessibilidade e de saúde laboral.

Manteremos e ampliaremos a importante Comissão de Transparência Eleitoral e do

imprescindível Observatório de Transparência, ambos com a missão de observar e dialogar

com a Justiça Eleitoral.

Especial preocupação teremos com o direito fundamental de dados pessoais e sua proteção,

sopesado sempre com o dever de transparência inerente a todo e qualquer serviço público. A

transparência como primazia será nossa diretriz. Desenvolveremos intenso programa de

governança e de avaliação de riscos.

Iremos nos integrar de pronto ao esforço da comunidade eleitoral internacional pela defesa da

democracia e em articulação com instituições e entidades encarregadas dos processos

eleitorais no contexto global.

Durante o mês de março nos reuniremos com cada uma das presidências de todos os partidos

políticos para dialogar construtivamente sobre ideias e práticas de cooperação institucional,

inclusive no combate à desinformação. Impende aqui realçar a relevância e o papel central

destinado aos partidos políticos. Para eleger seus representantes, os titulares dos direitos

políticos materializam, nos termos do artigo 14 da Constituição, a soberania popular que “será

exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos”. É a

manifestação da garantia do voto igual a livre expressão da vontade dos eleitores, como indica

o Pacto de São José da Costa Rica.

Essa postura colaborativa também já tem as portas abertas pela Presidência do Senado

Federal e da Câmara dos Deputados, e aqui reitero meu agradecimento aos Presidentes

Senador Rodrigo Pacheco e Deputado Arthur Lira, para ações coordenadas de combate à

desinformação eleitoral.

No tocante aos recursos financeiros necessários ao desenvolvimento das atividades eleitorais,

após planejamento meticuloso elaborado pelos tribunais eleitorais, contamos com o apoio da

área econômica do Governo e do Congresso Nacional, que aprovou em lei a dotação adequada

aos gastos para a realização das eleições gerais e demais atividades da Justiça Eleitoral.

Destaco também a continuidade da implantação da Identificação Civil Nacional, projeto que

contribuirá para a modernização do Estado Brasileiro.

A Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE – que tanto contribuiu para o processo de

informatização das eleições – terá todo o apoio de minha gestão, notadamente nas ações de

defesa cibernética da Justiça Eleitoral. Como sabem, vivemos em um mundo novo, em que o

espaço das redes digitais precisa ser defendido dos contra-ataques de criminosos que tentam

vilipendiar as instituições.

As pautas ora anunciadas serão levadas em um contexto de presença unida e de operar

sinérgico, a congregar os vinte e sete tribunais regionais e mais de 22.588 (vinte e dois mil

quinhentos e oitenta e oito) colaboradoras e colaboradores, assim como as magistradas e os

magistrados eleitorais que servem à sociedade, bem assim o Ministério Púbico Eleitoral, os

dedicados mesários – essas testemunhas oculares da lisura, da confiabilidade e da

autenticidade dos pleitos movidos pela vocação de servir ao País.

A eleição não é um feito do TSE. É uma realização de muitos parceiros. Dos servidores da

Justiça Eleitoral, dos mesários, aos barqueiros, motoristas, de quem prepara o lanche e de

quem prepara os locais de votação, dos integrantes das juntas eleitorais, aos administradores

de prédios ou locais de votação, passando pelo papel importante e imprescindível das Forças

Armadas, especialmente nos trabalhos cívicos e patrióticos de levar as urnas nas mais

distantes regiões e rincões do país, fazendo ali chegar, com zelo, segurança e eficiência, todo o

conjunto de instrumentos para operar as urnas, e ainda das forças policiais que auxiliam

sobremaneira a segurança das eleições. Somos muitos (mais de 22 mil todos os dias,

cotidianamente, e mais de dois milhões no dia das eleições) e chegamos a todas as seções

eleitorais, incluindo as comunidades indígenas e ribeirinhas.

Eis aí, dentre tantos zelosos e abnegados, os embaixadores da democracia brasileira.

Por fim, não poderia terminar a presente solenidade sem antes dirigir algumas palavras aos

Excelentíssimos Ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, a quem,

respectivamente, sucedo e precedo.

Ao amigo Presidente Barroso, meu sincero reconhecimento pela patriótica dedicação, pelo

zelo, pela empatia e pela sinergia com que se houve nos exemplares afazeres na chefia

máxima da Justiça Eleitoral. Dirigiu o Presidente Barroso eleições no ambiente da pandemia;

soube colher a orientação científica adequada, em situação inaudita, sem precedentes, e o fez

com cautela, serenidade e eficiência. Merece, sem favor algum, nosso reconhecimento e nosso

aplauso.

Ao Ministro Alexandre de Moraes, expresso aqui minha honra e alegria em compartilhar esse

momento histórico. A experiência e o conhecimento de Vossa Excelência pavimentam o

percurso a ser percorrido.

Concluo.

Aos meus colegas de Tribunal, ministros oriundos do Supremo Tribunal Federal e do Superior

Tribunal de Justiça, e aos ministros juristas: juntos iremos preparar, organizar e realizar as

eleições, administrando, julgando, regulamentando e dando as diretrizes consultivas

necessárias. Prestamos aqui um serviço público e prestamos contas à sociedade brasileira.

Conclamo todas e todos, a partir da ciência das responsabilidades que temos, a encontrarmos

o extrato líquido das metas comuns e que os comportamentos públicos sejam testemunha da

autenticidade e da firmeza de nossos compromissos democráticos.

Por derradeiro, seguiremos com o estrito respeito às orientações das autoridades sanitárias e

científicas, utilizando as ferramentas disponíveis e propícias ao maior cuidado com a saúde e o

ambiente de trabalho.

Sigamos em paz. O importante é ter em mente a vasta extensão das agendas que nos unem.

Queremos uma vida próspera, rica em harmonia, plena de trocas francas, generosas,

colaborativas, dentro do Estado de Direito democrático. O coração do presente ainda sabe à

esperança. O futuro esse sonho não deve nos negar.

Muito obrigado pela vossa atenção.

Ministro Edson Fachin.