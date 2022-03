Latino-americanos vão usar cada vez menos dinheiro físico

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A maioria das pessoas que vivem na América Latina usará nos próximos anos métodos de pagamentos novos como as criptmoedas, a biometria, a tecnologia por aproximação e os QR Codes.

Segundo levantamento da Dock, empresa de serviços financeiros para empresa, 83% dos latinos vão optar pelos chamados modelos de pagamento emergentes, ou seja, as novas formas de transações que estão surgindo em detrimento do cartão e do dinheiro em cédula de papel.

A pesquisa levou em conta os mercados de Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru.