Companhia aérea programa 500 voos extras para o período do Carnaval

A Latam Brasil programou 500 voos extras para atender à demanda no período do Carnaval deste ano, entre os dias 9 e 16 de fevereiro. Ao todo, a companhia vai oferecer 5.800 voos domésticos e internacionais nesta semana. A previsão é mais de 927.000 passageiros devem embarquem nessas datas, um aumento de 21% na comparação com os dias de festa em 2023 — de 17 a 24 de fevereiro.

Segundo a empresa, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro são os destinos brasileiros mais buscados pelos passageiros da Latam para o período do Carnaval de 2024, enquanto Santiago, Miami e Lisboa são as localidades no exterior preferidas dos brasileiros que querem fugir da folia deste ano.