Latam cancela voo de comitiva brasileira do Parlamento Amazônico ao Peru

A Latam cancelou o voo no qual uma comitiva de deputadas e senadores brasileiros integrantes do Parlamento Amazônico (Parlamaz) viajaria de Brasília para Lima nesta segunda-feira, às 9h. Liderado pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS), o grupo tenta ser reacomodado em voo de outra companhia aérea para chegar à capital peruana até terça de manhã, quando está marcada a próxima reunião do órgão composto por Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.

Durante a madrugada de domingo para segunda, o Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima, ficou fechado por problemas no sistema elétrico das luzes da pista de pouso. Em comunicado, o Ministério de Transportes e Comunicações do Peru informou que o sistema foi completamente restabelecido.

Em nota, a Latam Airlines Peru informa que retomou sua operação doméstica e internacional no aeroporto de Lima nesta segunda, mas “dezenas de aeronaves tiveram que se alternar para diversos destinos em outros países e regiões e alguns voos ainda poderão ter seus itinerários afetados”.

“Lamentamos todo o impacto que esta ocorrência alheia à nossa responsabilidade e vontade teve nas viagens dos nossos passageiros e agradecemos a compreensão”, afirma a aérea.

Continua após a publicidade

Além de Nelsinho Trad, estão na comitiva brasileira que tenta chegar à capital peruana o senador Esperidião Amin (PP-SC), as deputadas Professora Goreth (PDT-AP) e Socorro Neri (PP-AC) e a ex-deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC). Na agenda do grupo, há previsão de fazer uma visita à presidente do Peru, Dina Boluarte, no Palácio do Governo, conhecido como Casa de Pizarro, na terça de manhã.

Os parlamentares afirmam que o cancelamento do voo pela Latam pode resultar no cancelamento da oitava sessão do Parlamaz. O encontro é considerado “crucial”. O Itamaraty pediu o apoio de Nelsinho Trad, atual presidente do Parmalaz, para fortalecer a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).