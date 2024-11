Kajuru reestreia em rede nacional de TV em entrevista com Alckmin

Depois de 24 anos, o líder do PSB no Senado, Jorge Kajuru (GO), vai fazer sua reestreia na rede nacional de televisão na RedeTV!, que passa a abrigar seu programa PodK Liberados, com vaga cativa aos domingos, às 22h30.

A primeira entrevista na nova casa, que será exibida já neste fim de semana, é com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

“É um programa de entrevistas políticas diferente, descontraído”, afirmou Kajuru ao Radar. O próximo convidado, disse o senador, será o presidente Lula, que combinou com ele de gravar a entrevista na quarta-feira.