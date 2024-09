Justiça revoga prisão domiciliar de Deolane e ela voltará para presídio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Justiça de Pernambuco revogou, nesta terça, a prisão domiciliar da influenciadora Deolane Bezerra.

Ela havia sido colocada em prisão domiciliar, com cumprimento de medidas restritivas, mas desrespeitou ordens de não se manifestar por meio de redes sociais, imprensa ou outros meios de comunicação.

Além de não poder falar publicamente, a influenciadora foi proibida de ter contato com os demais investigados e teria que cumprir as medidas em casa.

Na saída da prisão nesta segunda, no entanto, ela decidiu discursar para apoiadores. “Foi uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado. Não posso falar sobre o processo. Fui calada”, disse Deolane, que também postou foto com uma fita na boca.

Continua após a publicidade

Deolane fará exame de corpo de delito no IML em Recife e, em seguida, vai para a Colônia Penal Feminina de Buíque, de onde saiu na segunda usando tornozeleira eletrônica.