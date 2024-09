Justiça nega medida protetiva a marqueteiro de Nunes agredido em debate

O marqueteiro da campanha de Ricardo Nunes (MDB) à prefeitura de São Paulo, Duda Lima, teve seu pedido de medida protetiva de afastamento contra Nahuel Medina, assessor de Pablo Marçal (PRTB), negado pela Justiça.

De acordo a defesa do marqueteiro de Nunes, um novo pedido de afastamento contra Medina foi feito, oportunidade em que foram anexados exames médicos relativos às lesões decorrentes da agressão. Duda Lima afirmou que “a covardia da agressão não passará incólume” e que “recorrerá às instâncias superiores caso seja necessário”.

Na última segunda-feira, em debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo promovido pelo Flow News, Medina agrediu Duda Lima com um soco no no olho esquerdo. O marqueteiro teve sangramento e precisou receber atendimento médico no estúdio.