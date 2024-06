Justiça nega habeas corpus a Boulos em processo de Abraham Weintraub

O processo do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub contra o deputado federal Guilherme Boulos ganhou um novo capítulo nesta semana.

Um pedido de habeas corpus da defesa do pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, que trancaria o caso, foi negado pelo desembargador Lauro Mens de Mello. Boulos recorreu à decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo.

O processo partiu de uma queixa-crime de Weintraub sobre uma publicação de Boulos nas redes sociais em 2021. O psolista chamou o ex-ministro de Jair Bolsonaro de “imbecil” por criticar a China em meio a negociações para doses de vacina contra a Covid-19. O ex-ministro alegou que a postagem feriu sua honra.

No fim do ano passado, a Justiça teve dificuldades de encontrar o deputado no âmbito do mesmo caso, como revelou o Radar.