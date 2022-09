Justiça manda Deltan tirar do ar vídeo com críticas ao STF

Na última sexta, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, pediu providências ao Ministério Público Eleitoral em relação a um vídeo postado por Deltan Dallagnol nas redes com críticas ao STF. O vídeo foi postado nas redes sociais do candidato a deputado. Nesta terça, a pedido do Ministério Público, a Justiça ordenou a retirada do vídeo das redes.

Deltan, por meio de sua assessoria, protestou dizendo que, ainda que haja críticas duras a respeito da atuação do STF, o vídeo não contém ataques ao Supremo ou à democracia. “Deltan reconhece no próprio vídeo a importância das instituições e do STF, ressaltando que a instituição é uma ‘casa essencial à democracia’, além de ter mencionado expressamente a existência de uma minoria honrosa de integrantes do Supremo que resiste aos retrocessos no combate à corrupção”, diz a assessoria do candidato.

“Não se pode confundir críticas legítimas, por mais duras que sejam, com ataques às instituições. A crítica, mesmo ácida ou desagradável a quem quer que seja, está englobada no direito constitucional à liberdade de expressão. Tal direito deve ser respeitado e preservado para que seja garantido o contínuo aprimoramento do debate público e das instituições do país”, segue a assessoria de Deltan.

No vídeo, Dallagnol afirma que o STF se tornou uma “casa da mãe Joana”. “Pessoal, essa casa até pouco tempo era conhecida como a Suprema Corte do país, e é uma casa essencial para a democracia. Mas infelizmente ela se tornou a casa da mãe Joana, uma mãe para os corruptos”, diz o candidato.