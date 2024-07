Justiça eleitoral do RS condena deputado do Podemos à perda de mandato

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) determinou nesta terça a cassação do diploma do deputado federal Mauricio Marcon (Podemos) por suposta fraude de seu partido à cota de gênero nas eleições de 2022. Cabe recurso ao TSE.

A decisão atendeu a uma ação apresentada pelo PSD gaúcho.

Em transmissão ao vivo no Instagram depois do resultado do julgamento, Marcon disse que o Podemos cumpria, à época, o número necessário de candidaturas femininas, mas uma das postulantes desistiu às vésperas da eleição, e sua substituta não teve tempo para fazer campanha e gravar inserções para a propaganda de rádio e TV.