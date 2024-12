Justiça decreta prisão de PM que atirou em suspeito pelas costas

A Justiça de São Paulo decretou, nesta quinta-feira, a prisão do policial militar Vinicius de Lima Britto, que matou Gabriel Renan da Silva, de 26 anos, com 11 tiros pelas costas, após flagrá-lo furtando um estabelecimento comercial. O caso ocorreu no dia 4 de novembro, em São Paulo. Com a decisão, o agente será encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes.

Na ocasião, o PM, que estava à paisana, flagrou a vítima furtando materiais de limpeza de um mercado na Avenida Cupecê, na Zona Sul da capital paulista. Após furtar os objetos, Gabriel tentou fugir, mas tropeçou em um tapete da loja, momento em que foi atingido pelos disparos de Vinicius Britto. O policial só foi afastado de suas funções um mês depois.

À época, caso foi registrado no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que instaurou inquérito policial para investigar os fatos, com acompanhamento da PM.

Segundo o governo estadual, ao longo das investigações, o DHPP teve acesso às imagens de câmeras de segurança que mostraram como aconteceu a tentativa de furto que resultou na morte do suspeito. Mesmo com a prisão do policial, as investigações prosseguem para esclarecer todo o caso.

Familiares da vítima foram ouvidos e diligências estão em andamento para identificar e qualificar a testemunha que esbarrou na vítima durante sua fuga do estabelecimento comercial, momentos antes de ser alvejada.

Publicidade