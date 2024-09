Juíza cita “coragem e firmeza” ao mandar prender Gusttavo Lima

A juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), afirmou ser preciso agir com “coragem e firmeza” ao decretar, nesta segunda-feira, a prisão preventiva do cantor sertanejo Gusttavo Lima, um dos alvos de operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo casas de apostas e influenciadores.

“É imperioso reconhecer que o jogo do bicho, assim como outros jogos de azar, tem um efeito devastador sobre famílias, atingindo de forma mais cruel a classe trabalhadora, que se vê presa em ciclos de endividamento e desespero”, escreve a magistrada.

Leia, abaixo, a íntegra da decisão:

50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% Página: / Anterior Próxima