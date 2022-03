José Serra reage a falas de Leite e defende resultado das prévias no PSDB

Depois de FHC sair em defesa do resultado das prévias do PSDB, que escolheram João Doria como o candidato tucano ao Planalto, agora é a vez de José Serra seguir o mesmo caminho.

“Como democratas, optamos por um processo de votação interna no PSDB com candidatos qualificados à presidência. Agora, há que se respeitar o resultado das nossas urnas. Estou de acordo com FHC”, diz Serra.

Derrotado por Doria no processo interno, Eduardo Leite anunciou nesta semana que deixará o governo do Rio Grande do Sul para participar do debate presidencial no PSDB. As falas do gaúcho soaram como uma tentativa de reverter o processo eleitoral do partido na convenção da sigla, quando o resultado das prévias deve ser referendado.