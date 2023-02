John Kerry tem reunião com chefe da Agricultura de Lula

O assessor especial do governo dos EUA para as questões climáticas, John Kerry, terá na tarde desta segunda-feira uma reunião com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na sede da Pasta, em Brasília.

Kerry está no Brasil desde domingo para uma extensa agenda de encontros com autoridades brasileiras, entre as quais o vice-presidente Geraldo Alckmin, e as ministras Marina Silva (Meio Ambiente) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas).

Na reunião com o chefe da Agricultura, será discutida uma agenda de cooperação multilateral sobre a crise climática, a necessidade de redução do desmatamento e sobre formas de preservação do meio ambiente.

Além de Kerry, participam da reunião em Brasília outros nove funcionários do governo americano, entre eles a embaixadora dos EUA no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley.

