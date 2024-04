Jantar prévio ao Agrishow reúne Temer, Tarcísio, Aldo Rebelo e Bia Kicis

Na véspera da Agrishow, feira internacional do agronegócio que ocorre entre os dias 29 de abril e 3 de maio, o evento Agrotalk reúne autoridades em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O ex-presidente Michel Temer será um dos homenageados na noite de 28 de abril, em jantar no hotel Mont Blanc.

Líder dos ruralistas na Câmara, o deputado Pedro Lupion, também receberá uma homenagem, assim como, Maurílio Biagi Filho, membro do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, o produtor rural Manoel Maximiano Junqueira, e Francisco Matturro, ex-secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

O evento também conta com o painel “Geopolítica e Agronegócio: o cenário macroeconômico do Brasil”, que terá falas do Cônsul-Geral de Israel em SP, Rafael Erdreich, o secretário municipal de Relações Internacionais da capital paulista, Aldo Rebelo, a deputada Bia Kicis e o presidente do Sindicato de Ribeirão e Assovale, Paulo Junqueira.

No fim da semana passada, o governador Tarcísio de Freitas confirmou aos organizadores sua presença no encontro.