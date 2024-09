Jade Picon acusa ex-sócio de desvio em faturamento milionário de sua grife

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Envolvida numa disputa judicial com um antigo sócio, a atriz Jade Picon revelou num processo na Justiça ter faturado mais de 7,2 milhões de reais com sua coleção de roupas 2021/2022. O ex-sócio dela teria sumido com 416.036 reais desse total.

“Aduz que durante o todo o período da parceria, verificamos que foram emitidas notas fiscais de vendas que somam 7.214.517 reais, sobre os quais foram recolhidos impostos. Por outro lado, constatamos que foram recebidos nas contas bancárias da JADE2 o montante de 6.798.480 reais. Considerando que as notas fiscais eram emitidas somente após a confirmação dos pagamentos, constata-se que existem 416.036 reais inexplicavelmente não creditados nas contas correntes da autora”, diz a ação.

Jade pede na justiça que o ex-sócio preste contas dos negócios. A briga segue.