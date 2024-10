Itamaraty prepara planos alternativos para repatriar brasileiros do Líbano

Desde o início da operação “Raízes do Cedro”, que repatriou 1.105 brasileiros e 14 animais de estimação do Líbano em voos da FAB ao longo de oito dias, o Itamaraty já prepara planos de fuga alternativos caso o conflito do país com Israel inviabilize a chegada e saída de Beirute.

O chanceler Mauro Vieira conversou recentemente com o colega da Turquia para preparar o terreno. A saída da capital libanesa até o território turco, que não faz fronteira com o Líbano, poderia ocorrer pelo Mar Mediterrâneo ou até pela Síria, o que seria mais complicado em razão da sua longa guerra civil.

Durante sua passagem pela Rússia, para participar da Cúpula do Brics, o presidente Lula também poderá conversar pessoalmente com o presidente Recep Erdogan sobre o tema.