Investigação sobre uso da PRF para boicotar eleições avança na PF

Avançou a investigação da Polícia Federal que mira Silvinei Vasques, o ex-chefe da PRF na gestão de Jair Bolsonaro, por supostamente ter usado o órgão durante as eleições para atrapalhar a votação e impedir o acesso de eleitores no Nordeste.

O caso deve chegar ao fim nas próximas semanas envolver também Anderson Torres, então ministro da Justiça na gestão Bolsonaro.

Silvinei está preso desde agosto do ano passado no Centro de Detenção Provisória II, no Complexo da Papuda, por ordem de Alexandre de Moraes, do STF.