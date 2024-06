Instituto Federal do MS diz ao MPF que ano está perdido por causa da greve

A reitoria do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) afirmou ao MPF que, com os prejuízos da greve que professores e técnicos iniciaram em 3 de abril ao calendário acadêmico, não há mais tempo para repor as aulas perdidas pelos estudantes ainda neste ano.

O procurador da República Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves abriu inquérito para apurar o caso. Ele vai esperar 30 dias e observar os desdobramentos da paralisação.

Se o governo Lula não tiver chegado a um acordo com os grevistas ao fim do prazo, o procurador pedirá para a reitoria do IFMS informar se há perspectiva de o sindicato encerrar a paralisação e quais medidas a direção está adotando para viabilizar a reposição integral das aulas.