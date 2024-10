Instituto celebra 15 anos com encenação que dá vida a antigos compositores

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Instituto Musica Brasilis completa 15 anos em 2024 e, como um marco da data, produziu um espetáculo cênico-musical que homenageia dois compositores brasileiros do século XIX, Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazareth. As apresentações acontecerão nos dias 25 e 26 de outubro, na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro.

Concebida por Rosana Lanzelotte, a encenação terá coreografias idealizadas por Dalal Achcar. Os diálogos entre Chiquinha e Nazareth foram escritos por Ruy Castro.

No elenco, a atriz Márcia do Valle interpreta Chiquinha Gonzaga, enquanto os atores Alan Hauer (dia 25) e Adam Lee (dia 26) darão vida a Ernesto Nazareth.

A apresentação contará com o patrocínio da Petrobras e faz parte da série “Sala em Movimento”, da Sala Cecília Meireles, um espaço da Fundação de Artes do Rio de Janeiro.

Com valores de R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia-entrada), os ingressos para o evento estão à venda na bilheteria da Sala ou pelo site funarj.eleventickets.com.