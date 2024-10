Instituto CCR terá espaço para debates literários e oficinas na Flip

O Grupo CCR, empresa brasileira de infraestrutura de mobilidade, terá ampla participação na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). É o segundo ano consecutivo que a companhia estará presente no evento, e dessa vez oferecerá aos frequentadores, por meio do Instituto CCR, um espaço com programações especiais. Além disso, a empresa será o parceiro oficial de mobilidade do evento, oferecendo transporte gratuito para os moradores do entorno de Paraty e aos participantes do festival.

Com o nome “Casa CCR”, o espaço terá nove mesas de discussão, com a presença de escritores, jornalistas, tradutores e pesquisadores acadêmicos. Os debates irão abordar temas como mobilidade urbana, combate às mudanças climáticas e jornalismo literário.

Entre os convidados da Casa CCR estão Noemi Jaffe, escritora, crítica literária e professora, autora da obra “O que os cegos estão sonhando?”, o escritor colombiano Juan Cárdenas, uma das vozes da literatura latino-americana contemporânea, o jornalista carioca Tom Farias, autor de biografias de conhecidas personalidades da literatura e da cultura negra brasileira, e o cronista Xico Sá, vencedor de inúmeros prêmios jornalísticos.

Uma das mesas abordará a emergência climática, intitulada “O mais urgente”. O painel contará com a participação de Giovana Girardi e Bia Guimarães, profissionais do jornalismo ambiental, e será mediado pela jornalista Micheline Alves. Elas discutirão os desafios impostos pelas mudanças climáticas, desde a qualidade do ar que respiramos até o calor extremo, enfatizando a urgência de ações imediatas.

“A ‘Casa CCR’ foi planejada para oferecer ao público uma programação diversificada e conectada com a atuação do Instituto CCR e do Grupo CCR”, ressalta a diretora executiva do instituto, Renata Ruggiero.

Mobilidade

A Companhia irá oferecer transporte gratuito por meio de vans e barcas para os moradores de comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas na região de Paraty. Seis rotas foram planejadas para facilitar o acesso dessas comunidades ao centro histórico, com horários definidos de acordo com a programação do festival.

Em cada ponto de parada, será instalado um pequeno poste de sinalização visual com a identidade do Grupo CCR. A expectativa é transportar cerca de 2.600 pessoas durante os cinco dias de festividades.