Instabilidade no sistema do TJSP mobiliza integrantes do MP paulista

Integrantes do Ministério Público de São Paulo fizeram uma reunião recentemente para discutir, entre outros temas, as seguidas falhas no e-SAJ, o sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo usado por promotores e advogados.

A instabilidade no sistema tem revoltado integrantes do MPSP por impossibilitar o trabalho em diferentes casos. Na reunião, o procurador-geral Paulo Sérgio de Oliveira e Costa disse que está ciente dos problemas e que há um trabalho em curso para resolver a situação, mas ainda sem data para ocorrer.