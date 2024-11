Indiciamento de Bolsonaro é “perseguição política”, diz Rogério Marinho

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, afirmou nesta quinta-feira que, “diante de todas as narrativas construídas ao longo dos últimos anos”, o indiciamento, pela Polícia Federal (PF), do ex-presidente Jair Bolsonaro, de Valdemar Costa Neto e de outras 35 pessoas “não só era esperado como representa sequência a processo de incessante perseguição política ao espectro político” da direita.

“Espera-se que a Procuradoria-Geral da República, ao ser acionada pelo Supremo Tribunal Federal, possa cumprir com serenidade, independência e imparcialidade sua missão institucional, debruçando-se efetivamente sobre provas concretas e afastando-se definitivamente de meras ilações”, disse Marinho, que também é secretário-geral do PL.

O senador acrescentou que reafirma o compromisso com a manutenção do Estado de Direito e confia que “o restabelecimento da verdade encerrará longa sequência de narrativas políticas desprovidas de suporte fático, com o restabelecimento da normalidade institucional e o fortalecimento de nossa democracia”.