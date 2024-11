Indiciado pela PF, Bolsonaro chora ao ouvir música no Nordeste

O ex-presidente Jair Bolsonaro compartilhou, nesta segunda, um vídeo com seus seguidores em que aparece emocionado ao ouvir uma música improvisada pelo ex-ministro sanfoneiro Gilson Machado.

Indiciado pela Polícia Federal no inquérito do STF que investiga o plano de golpe de Estado, Bolsonaro parece reflexivo ao falar do que foi o seu governo e de seu futuro. “Se eu for embora hoje, valeu a pena”, diz o ex-presidente.

“O que foram as eleições, o milagre da vida, montar um ministério, contar com amigos e deixar um legado”, diz Bolsonaro. “Alguns falam que o meu defeito foi jogar lingo num país onde tinha muita coisa escondida, mas valeu a pena. Se eu for embora hoje, valeu a pena”, segue o ex-presidente.