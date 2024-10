Hospital no MA que recebeu R$ 22 milhões em emendas tem janela de papelão

Contemplado com quase 22 milhões de reais em emendas parlamentares este ano, o hospital municipal de Colinas, cidade natal da família do governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), tem janelas tapadas com pedaços de papelão e sacos de lixo.

Em vídeo gravado recentemente, uma mulher mostra o interior do hospital com as vedações improvisadas em um quarto com quatro leitos e reclama da limpeza do espaço onde estão, segundo ela, pacientes de alta complexidade.

Extrato do Fundo Municipal de Saúde de Colinas a que o Radar teve acesso mostra que, em 30 de agosto, o saldo da conta corrente somava 12.958.298,85 reais.

Sistemas de transparência do Orçamento federal mostram que, em 2024, o fundo recebeu 9,5 milhões de reais em emendas de comissão, 1,4 milhão de reais em emendas de bancada estadual e 5,8 milhões de reais em emendas individuais, divididos da seguinte forma:

3 milhões de reais do deputado Josivaldo JP (PSD);

2 milhões de reais da deputada Roseana Sarney (MDB);

e 800.000 reais do deputado Marreca Filho (PRD).

Ainda falta ao governo federal efetivar o pagamento de 5.174.655 reais em emendas de bancada estadual.