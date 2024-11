Homem que explodiu bombas perto do STF deixou explosivos em casa alugada

Agentes da Polícia Federal e militares do Esquadrão de Bombas da Polícia Militar do Distrito Federal realizaram buscas, na madrugada desta quinta-feira, numa casa alugada por Francisco Wanderley Luiz, o homem que morreu ao tentar atacar o STF com explosivos no início da noite desta quarta-feira.

Investigadores relatam que o homem-bomba deixou explosivos na casa de Ceilândia. Por isso, um robô para identificação de bombas é utilizado.

O corpo do homem-bomba ainda está na Praça dos Três Poderes, já que a polícia informou que ele portava outros explosivos e um relógio detonador.