Homem invade evento com Lula aos gritos

Um homem invadiu há pouco o local onde era realizado o evento de lançamento do plano de governo de Lula, em um hotel de São Paulo.

O ex-presidente discursava quando o invasor apareceu na transmissão do PT, gritando palavras de ordem — que não foram ouvidas claramente pelo Radar.

Houve uma correria e o homem foi retirado do espaço. Na sequência, os participantes do evento se manifestaram em apoio ao petista, com gritos de “olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”.

Logo após o episódio, o coordenador do programa de governo do presidenciável do PT, Aloizio Mercadante, anunciou que a plataforma virtual para participação popular lançada no evento “já sofreu várias tentativas de ataque do bolsonarismo”.

Procurada pelo Radar, a assessoria de Lula disse não ter mais informações sobre o episódio.

Veja o momento da invasão: