Hilton Cobra vive Lima Barreto em peça no Theatro Municipal de São Paulo

O ator Hilton Cobra, reconhecido por sua trajetória no teatro e papéis de destaque na TV e cinema, fará sua estreia no palco do Theatro Municipal de São Paulo com o premiado monólogo Traga-me a Cabeça de Lima Barreto!, em homenagem ao escritor carioca.

A peça, que está há sete anos em cartaz com mais de 250 apresentações para cerca de 35.000 espectadores em 140 cidades de 19 estados, chega à capital paulista em novembro, mês da Consciência Negra, para única apresentação no dia 3 de novembro, às 17h.

O espetáculo já percorreu todas as regiões do país e vem conquistando público e crítica com sua abordagem vigorosa, crítica, sensível e atual, ao tratar de temas como racismo e eugenia.

A produção tem texto do diretor e dramaturgo Luiz Marfuz, criado especialmente para comemorar os 40 anos de carreira de Hilton Cobra e direção de Onisajé (Fernanda Júlia).

A performance de Hilton Cobra como Lima Barreto tem sido celebrada por sua intensidade, trazendo à vida o legado deste importante escritor brasileiro.