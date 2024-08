GSI vira território livre de bolsonaristas… e com queridinhos de Janja

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Cruzando dados de militares com uma lista de doadores de Jair Bolsonaro, o GSI descobriu recentemente uma série de apoiadores do ex-presidente. Todos foram retirados do Planalto.

Situação bem diferente vivem dois outros militares do GSI que são amigos pessoais de Janja. Estão prestigiados, mas são vistos pelos colegas como “olheiros” da primeira-dama no órgão.