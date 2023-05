Grag Queen abre mês do Orgulho LGBTQIA+ no Rio com show no Circo Voador

A cantora brasileira Grag Queen abrirá as celebrações do mês do Orgulho LGBTQIA+ no Rio de Janeiro com um show no Circo Voador, no próximo sábado, 3 de junho.

Vencedora do 1º Queen of the Universe, único reality show mundial de canto com drag queens, ela levará ao repertório hits da cultura pop e canções autorais, como o novo single “Milkshake” e o segundo EP, “Gente Crazy”, lançado este ano.

A atração faz parte da 2ª edição do Presença Festival, evento idealizado pelo publicitário José Menna Barreto com foco na representatividade da comunidade LGBTQIA+ nas artes, na cultura e no empreendedorismo.

