Governo vai cobrar ressarcimento da Enel a perdas com apagão em SP

Em coletiva realizada no Palácio do Planalto na tarde desta segunda-feira, 14, o secretário nacional do consumidor, Wadih Damous, afirmou que o governo federal irá mapear os prejuízos sofridos pela população paulistana durante a tempestade que atingiu a cidade na última sexta-feira, para que haja o ressarcimento dos consumidores. São Paulo ainda tem mais de 500.000 imóveis sem energia elétrica desde o evento.

Na coletiva, que também contou com a participação do ministro-chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius Carvalho, e Jorge Messias, advogado-geral da União, o secretário destacou que o governo está alinhando estratégias com o Procon de São Paulo. Wadih orientou os consumidores a, por exemplo, guardarem notas fiscais de produtos que foram estragados. Ele fez um apelo à população para que contribua com a estratégia.

“Tudo aquilo que puder ser feito por parte do consumidor, que é uma parte ativa desse processo, para nos facilitar, deve ser relacionado e requerido à empresa. Não só fazer a reclamação no Procon e conosco, mas requerer à empresa, registrando sua reclamação e sua demanda”, destacou Wadih.

Mais cedo, nesta segunda, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o governo federal deu três dias para que a Enel restabeleça a maior parte do fornecimento de energia em São Paulo.

Segundo Silveira, o setor elétrico não pode mais ter uma abordagem apenas reativa em relação a eventos climáticos extremos.