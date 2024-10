Governo Tarcísio quer construir 15 mil casas feitas com método inovador

O governo de São Paulo anunciou que quer entregar 15.000 unidades habitacionais feitas de construção industrializada até 2027. Para isso, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado (CDHU) deve finalizar até o fim deste mês a qualificação de construtoras que tocarão as obras, segundo o vice-governador Felício Ramuth (PSD), que esteve presente nesta terça-feira no evento Modern Construction Show, em São Paulo.

“Estamos na etapa final. Isso permitirá que, em seguida, possamos realizar as provas de conceito das empresas qualificadas para fornecer essas soluções ao Governo do Estado de São Paulo”, afirmou Ramuth.

De acordo com o governo, a meta é construir 7.500 habitações verticais, 7.500 casas e 100 mil metros quadrados de prédios para uso público que deverão respeitar todas as exigências estabelecidas pelas normas técnicas que regulam a habitação de interesse social e as empresas precisarão apresentar inspeção acreditada do projeto.

Construção industrializada

A construção industrializada é um método que, baseado em módulos e peças construídas fora do canteiro, permite a aceleração das obras.

Conforme dados da Sondagem da Construção em Sistemas Industrializados, estudo elaborado pela FGV-Ibre, a técnica já responde por 64,5% dos processos construtivos no Brasil, e o principal segmento que utiliza essa solução é o residencial, com 50,8% das obras.